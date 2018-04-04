В тюменских индустриальных парках и технопарке могут появиться резиденты из Казахстана

pavlodar.gov.kz

В Тюменской области очень хотели бы видеть партнеров инвесторов, инновационные компании из Казахстана. Об этом заявила генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец, представляя делегации деловых кругов Павлодарского края тюменские технопарки, IT-парк, резидентов бизнес-инкубатора, индустриальных парков региона.

"Наш регион прошел большой путь развития разных отраслей промышленности, и сегодня известен не только как нефтегазовый регион, но и проектами в пищевой и перерабатывающей промышленности, развитии индустриальных парков, - отметила она. - В нашем инвестиционном портфеле сегодня 490 проектов с общим объемом инвестиций более 1,6 трлн рублей".

pavlodar.gov.kz

Ольга Романец отметила, что в области удалось сформировать комплексный подход к поддержке инвесторов, которые заключаются в сочетании разных форм от финансовой до имущественной поддержки.

"Мы выстраивали эту модель достаточно долго, и сегодня можно сказать, что эта система построена, и она гарантирует внимание к каждому проекту", - подчеркнула она.

Индустриальные парки, по словам генерального директора "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области", это новые точки роста для экономики. Их создание началось в 2016 году, и сегодня их в области уже четыре.

"Инвестиционная политика, реализуемая в Тюменской области, учитывает долгосрочность мер поддержки бизнеса, а также их гибкость, прозрачность и комплексный характер. Благодаря инициативе губернатора Тюменской области о беспроцентных займах мы смогли создать беспрецедентные условия для резидентов индустриальных парков, им будут выдавать займы под 0% годовых", - сообщила Ольга Романец.

Эта мера господдержки особенно заинтересовала акима Булата Бакауова, который возглавляет делегацию Павлодарской области.

"У нас с Тюменской областью очень много схожей экономики, и мы надеемся определить направления дальнейшего сотрудничества, - отметил он, - получить заем до 50 млн рублей под 0% годовых – это уникальная мера".

Аким Павлодарской области рассказал, что их регион уже имеет опыт реализации совместного казахстанско-российского проекта, в который было инвестировано около пяти миллиардов тенге.

"В этом году мы начали работать с Новосибирском и Красноярском и запустили производство легированного алюминия, организованного на территории специальной экономической зоны "Павлодар", - пояснил он, - до конца года выпустим 1 млн легкосплавных автомобильных дисков".

Аким отметил, что на новом заводе внедрены инновационные технологии. Они открывают перспективу для 4 и 5-го передела казахстанского крылатого металла. Производимая продукция позволит выпускать различные алюминиевые изделия. В год предприятие будет производить до 36 тысяч тонн легированного алюминия.

Представители деловых кругов Тюмени и Павлодара проявили большой интерес к проектам друг друга и обменялись координатами.

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Сегодня делегация Павлодарской области продолжит работу в Тюмени и посетит Антипинский НПЗ, металлургический завод "Электросталь Тюмени" компании "УГМК – Сталь", индустриальный Боровский и встретится с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

Из объектов агропромышленного комплекса павлодарцы побывают на предприятиях "Тюменские молочные фермы" и агрохолдинга "Юбилейный".

Также в центре содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы пройдет встреча с главой национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалийем Ибраевым.

О новых проектах в научной сфере будут договариваться Павлодарский государственный университет и Тюменский государственный университет, нефтегазовый университет, институт биотехнологии и ветеринарной медицины.

Будет презентован туристический потенциал Павлодарской области — тюменцев пригласят увидеть Баянаульские горы и попить кумыса, поправить свое здоровье на соленых озерах Павлодарской области, провести конные прогулки по Шалдайскому сосновому бору. Также российским коллегам предложат рассмотреть возможность дальнейшего межрегионального взаимодействия в рамках специальной экономической зоны "Павлодар", а также сотрудничать в переработке пшеницы и молочной продукции.

Борис Олейник