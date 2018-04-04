Завод по производству мороженого откроется под Тюменью

prostokvashino.ru

Первый завод на территории индустриального парка "Боровский" откроется 25 апреля. Об этом на встрече с делегацией Павлодарской области Казахстана сообщила генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец.

"Это будет завод по производству мороженого, - пояснила она. - Очень вкусного, натурального, приготовленного полностью из нашего молока и без какой-либо химии".

Индустриальный парк "Боровский" открылся в августе 2016 года. Там подготовлено 12 площадок для 12 инвесторов.

"На сегодняшний день уже девять резидентов этого парка строят свои объекты", - сообщила Ольга Романец.

Дальнейшее индустриальное развитие Тюменской области, как неоднократно говорил губернатор Владимир Якушев, в значительной степени связано с созданием индустриальных парков и экономических зон.

Индустриальный парк "Боровский" занимает площадь 29,7 га. Предназначен для создания перерабатывающих производств в малом и среднем бизнесе.

Всего в Тюменской области четыре индустриальных парка. Кроме "Боровского", это индустриально-логистический парк ДСК-500, "Богандинский" и агро-индустриальный парк "Ишимский".

Борис Олейник