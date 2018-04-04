Тюменцам советуют запастись водой на 5 апреля

Перебои в системе водоснабжения. Фото ИА "Тюменская линия"

Перебои в водоснабжении из-за запуска нового магистрального водовода в зоне строительства нового моста через реку Туру на ул. Мельникайте будут в Тюмени 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал", с 22 часов 4 апреля до 22 часов 5 апреля водоснабжение будет отсутствовать в 15 многоквартирных домах по адресам: ул. Барабинская, 1а, 1б, 1в, ул. Береговая, 112, 201в, пер. Береговой, 47, 51, 53, ул. Мельникайте, 2 кор/стр. 4, 2 кор/стр. 5, 2 кор/стр. 6, ул. Харьковская, 83, 85, Щербакова, 36, а также в частном секторе, перечень улиц можно посмотреть на сайте.

Снижение параметров давления воды и перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут наблюдаться в границах от ул. Челюскинцев до ул. Монтажнков между ул. Харьковской и 50 лет ВЛКСМ, а также в квадрате от Транссибирской магистрали до ул. Широтной между ул. Мельникайте и районом Войновки.

"В районах с возможными перебоями мы рекомендуем тюменцам иметь минимальный запас воды, особенно в утренние и вечерние часы. Прежде всего перебои могут коснуться жителей верхних этажей пятиэтажной застройки, - пояснил Иван Камельских. - Мы обеспечим максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам, чтобы свести риск возникновения перебоев в водоснабжении к минимуму".