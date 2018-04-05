Геннадий Вершинин прочтет лекцию о дизайне в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Лекция "Цивилизация дизайна, или Третья культура. Проектное мышление и мышление обыденное. Дизайн и искусства" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 6 апреля в 17 часов.

По информации организаторов, лекцию из цикла "Проблемы современного дизайна" прочтет академик Национальной академии дизайна, кандидат искусствоведения, профессор, сенатор Союза дизайнеров России Геннадий Вершинин.

Вход свободный.