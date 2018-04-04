В Голышманово задержали похитителя бензопилы

фото УМВД России по Тюменской области

27-летнего жителя с. Голышманово подозревают в краже бензопилы. Сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, накануне подозреваемый находился в гостях у мужа потерпевшей, где они распивали спиртные напитки, после чего похитил бензопилу. Фигурант дал признательные показания и пояснил, что украденное продал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". С мужчины взяли подписку о невыезде.