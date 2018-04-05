По коням! В Ишиме создадут казачью организацию

tyumencossack.ru

Казачья организация будет создана в Ишиме. Такое решение принято на встрече атамана Южно-Тобольского отдельного казачьего общества Николая Белослудцева с казаками города.

"В Ишиме уже существовала подобная организация. Считаем, что ее возрождение будет способствовать продвижению идей казачества и патриотическому воспитанию молодежи", — подчеркнул Николай Белослудцев.

В ближайшее время начнется оформление учредительной документации. Далее последует избрание атамана.

По словам Николая Белослудцева, сейчас Южно-Тобольское отдельское казачье общество объединяет 15 первичек.

Законодательством предусмотрено 14 направлений деятельности казачьих организаций, основные из которых – взаимодействие с военными комиссариатами по вопросам учета казаков как мобилизационного резерва, возможности прохождения призывниками воинской службы в казачьих частях, участие в охране общественного порядка и военно-патриотическое воспитание молодежи, сообщает пресс-служба администрации Ишима.