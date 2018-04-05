Тоболяков приглашают бесплатно проверить здоровье

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Бесплатное медицинское обследование проведут врачи областной больницы №3 в Тобольске 7 апреля. Акция пройдет в рамках Всемирного дня здоровья.

В этот день можно сделать экспресс-тест на уровень сахара и холестерина в крови. Участникам предложат флюорографию, компьютерную диагностику сердца и измерение внутриглазного давления. В женском смотровом кабинете можно пройти общий осмотр и сдать анализ на онкомаркеры.

Тоболяков приглашают на акцию с 10 до 14 на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири". Прием проведут врачи центра здоровья областной больницы №3. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.