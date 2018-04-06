Победителя IT-школы Уральского федерального округа ждет зарубежная стажировка

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IT-школа Уральского федерального округа пройдет в Тюмени с 11 по 13 мая. Основной площадкой для работы школы станет ТюмГУ.

Это окружной этап Всероссийской программы "IT-START", которая реализуется с 2012 года. К участию приглашают студентов вузов и средних специальных учебных заведений.

Иногородние участники на время проведения мероприятия обеспечиваются проживанием. Предусмотрен стартовый взнос 200 рублей, с проживанием – 600 рублей. Студенты Тюменского госуниверситета участвуют бесплатно. Регистрация уже началась. Предварительная программа. Контактные данные организатора в ТюмГУ: 8-982-915-25-35 (Алена Постовик), сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.