Житель Кулаково трижды попадался пьяным за рулем

Фото ИА "Тюменская линия"

Водителя, неоднократно попадавшегося пьяным за рулем, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, житель с. Кулаково в октябре 2016 года в первый раз был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили 220 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года. Судья учел раскаяние подсудимого, наличие на иждивении трех малолетних детей и матери - инвалида первой группы.

В мае 2017 года водитель во второй раз был осужден за пьяную езду. Дело рассматривал другой мировой судья, который назначил подсудимому 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Находясь на испытательном сроке, мужчина вновь пьяный сел за руль. 21 марта 2018 года в с. Кулаково в состоянии опьянения поехал в магазин за спиртным. Было возбуждено третье уголовное дело.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.