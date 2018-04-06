Редкие Евангелие и Библия представлены на выставке в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Светлый праздник воскресения" откроется в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 6 апреля.

По информации организаторов, в экспозиции представлены уникальные редкие книги - Евангелие XVII века и Библию XVIII века, иконы живописные и литые XIX нач. ХХ вв. Иконы литые бытовали в основном в Сибири, в России встречались редко. Особой красотой отличается золотое церковное шитье – покровцы (салфетки в виде креста для причастной чаши) и облачения священнослужителей.

Дополняет выставку оригинальная коллекция пасхальных яиц – гуцульские писанки. На них сложный орнамент, восходящий к древним земледельческим традициям обновления и рождения, связывается с символом Пасхи – торжеством жизни над смертью.

Выставка несет в себе образ Пасхи, которую называют "праздником праздников, торжеством торжеств".

Экспозиция будет работать до 29 апреля. Стоимость билета - 100 рублей.