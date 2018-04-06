Жители Тюменской области съедают мяса значительно больше нормы

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Жители Тюменской области стали есть на обеды и ужины больше рыбы, молока, фруктов и овощей.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области, доктор медицинских наук Галины Шарухо, которая накануне Всемирного дня здоровья встретилась с журналистами.

"Анализ уровня потребления продуктов в 2016 году позволил отметить положительную динамику", - отметила она. С 27 до 33 кг при норме 22 кг на душу населения увеличилось потребление рыбы и рыбопродуктов.

Потребление молока и молочных продуктов выросло с 271 кг до 313, фруктов и ягод – с 63 до 78 кг, овощей и бахчевых – с 87 до 108 кг.

Почти вдвое больше нормы – 124 кг при норме 73 кг жители региона съедают ежегодно мяса и мясопродуктов.

Значительно выросло потребление хлеба – с 95 до 125 кг на каждую душу населения, при норме 96 кг.

Борис Олейник