Восемьдесят пять объектов массового пребывания проверили в Тюменской области

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85 мест массового пребывания людей проверили на пожарную безопасность в Тюменской области к 6 апреля.

В информации, представленной главе региона Владимиру Якушеву уточняется, что проверку прошли 10 торгово-развлекательных центров, 47 торговых центров, 16 детских досуговых учреждений, 12 учреждений культуры и спорта.

Инспекционные мероприятия продлятся во всех городах и районах области до конца апреля. Представители МЧС провели 162 занятия с обслуживающим персоналом и сотрудниками охранных организаций, инструкции по мерам пожарной безопасности получили более 3 тыс. человек.

Эксперты проверяют работу систем автоматической защиты, материалы отделки, используемые на путях эвакуации, качество нанесения огнезащитного состава. Кроме того, внимание обращают на посторонние предметы на пути эвакуации, наличие знаков пожарной безопасности, укомплектованность помещений необходимым количеством первичных средств пожаротушения, доступность пожарных шкафов.

Недочеты оперативно устраняют.