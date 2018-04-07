Олимпийский чемпион Александр Легков заявил о завершении международной карьеры

фото Федерация лыжных гонок России

Олимпийский чемпион Александр Легков объявил о завершении международной карьеры 7 апреля. Заявление он сделал на церемонии награждения конкурса "Спортивная элита" в Ханты-Мансийске, сообщает Федерация лыжных гонок России.

"Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп. Всему свое время", - сказал он.

Добавим, 34-летний Александр Легков уроженец Красноармейска Московской области является олимпийским чемпионом в марафоне (50 км) и серебряным призером в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. Вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере. Победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. В сезоне 2012/13 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.