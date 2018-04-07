"Областная зарядка" была мощной, заверили тюменские школьники

"Областная зарядка". Фото ИА "Тюменская линия"

Старт региональной акции "Областная зарядка" дали тюменцы и гости города у тюменского цирка во Всемирный день здоровья, 7 апреля.

"Областная зарядка" в День здоровья стартовала во всех муниципалитетах региона, уверяет заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова. В 2018 году она пройдет до 24 апреля.

"В нашем регионе "Областная зарядка" стала традиционной, она проходит уже в седьмой раз. В этом году не бывалое количество народа - мы приятно удивлены, что тюменцы и гости города откликнулись на наш призыв", - сказала она.

В Тюмени вместе с добровольными атлетами зарядкой занимались знаменитые спортсмены заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Кубка мира, двухкратный призер чемпионатов мира по скалолазанию Станислав Кокорин и мастер спорта международного класса по биатлону, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года Виктория Сливко.

﻿ "Областная зарядка". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

На сцене показали мастерство в показательных выступлениях спортивные организации Тюмени и региона, а зрители с удовольствием пробовали навыки, представленные профессиональными спортсменами.

Школьники впечатлены, что на акции увидели настоящих олимпийских атлетов. Шестиклассники школы №62 пришли на акцию двумя классами. Ребята дружно выполняли упражнения, ведь каждый из них увлекается спортом, хотя бы для обей физической подготовки - скалолазанием, баскетболом, сноубордом.

"Здесь много народу и позитива. Мощная зарядка!" - заценили мероприятие ребята.

"Областная зарядка". Фото ИА "Тюменская линия"

После зарядки организаторы предложили участникам акции пройтись по восьми площадками квестов. "Мы подготовили зарядку для ума, фигуры, рекордов - мы будем устанавливать рекорды! Для участия в квесте собралось тюменцы собираются в команды - у нас их зарегистрировалось десять", - рассказала Ольга Курбатова.

В награду за победы спортсмены получили спортивную атрибутику и отличное настроение. Весь апрель трудовые коллективы и учащиеся учреждений образования нашего региона будут начинать свой день с утренней зарядки.

"Тем самым мы хотим возродить добрую традицию производственных зарядок и укрепить здоровье наших граждан. Проведение зарядок можно снимать на видео и направлять видеоролики для участия в областном конкурсе видеороликов "На зарядку всей семьей"", - дополнила Ольга Курганова.

Лина Орлова