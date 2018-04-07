up

7.04.2018 суббота

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 0..2 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Областная зарядка" была мощной, заверили тюменские школьники

18:38 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
"Областная зарядка". Фото ИА "Тюменская линия"

Старт региональной акции "Областная зарядка" дали тюменцы и гости города у тюменского цирка во Всемирный день здоровья, 7 апреля.

"Областная зарядка" в День здоровья стартовала во всех муниципалитетах региона, уверяет заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова. В 2018 году она пройдет до 24 апреля.

"В нашем регионе "Областная зарядка" стала традиционной, она проходит уже в седьмой раз. В этом году не бывалое количество народа - мы приятно удивлены, что тюменцы и гости города откликнулись на наш призыв", - сказала она.

В Тюмени вместе с добровольными атлетами зарядкой занимались знаменитые спортсмены заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Кубка мира, двухкратный призер чемпионатов мира по скалолазанию Станислав Кокорин и мастер спорта международного класса по биатлону, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года Виктория Сливко.

﻿
"Областная зарядка". Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

На сцене показали мастерство в показательных выступлениях спортивные организации Тюмени и региона, а зрители с удовольствием пробовали навыки, представленные профессиональными спортсменами.

Школьники впечатлены, что на акции увидели настоящих олимпийских атлетов. Шестиклассники школы №62 пришли на акцию двумя классами. Ребята дружно выполняли упражнения, ведь каждый из них увлекается спортом, хотя бы для обей физической подготовки - скалолазанием, баскетболом, сноубордом.

"Здесь много народу и позитива. Мощная зарядка!" - заценили мероприятие ребята.

"Областная зарядка". Фото ИА "Тюменская линия"

После зарядки организаторы предложили участникам акции пройтись по восьми площадками квестов. "Мы подготовили зарядку для ума, фигуры, рекордов - мы будем устанавливать рекорды! Для участия в квесте собралось тюменцы собираются в команды - у нас их зарегистрировалось десять", - рассказала Ольга Курбатова.

В награду за победы спортсмены получили спортивную атрибутику и отличное настроение. Весь апрель трудовые коллективы и учащиеся учреждений образования нашего региона будут начинать свой день с утренней зарядки.

"Тем самым мы хотим возродить добрую традицию производственных зарядок и укрепить здоровье наших граждан. Проведение зарядок можно снимать на видео и направлять видеоролики для участия в областном конкурсе видеороликов "На зарядку всей семьей"", - дополнила Ольга Курганова.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: здоровый образ жизни , областная зарядка , спорт , центр реабилитации

Последние новости

18:47 Благодатный огонь из Иерасалима в Россию доставят спецрейсом
18:38 "Областная зарядка" была мощной, заверили тюменские школьники Фото
18:14 В Тобольске стартует образовательный проект по менеджменту
18:00 8 апреля - события
17:48 Центр паллиативной помощи детям открылся в Тюмени
16:47 Египетский путешественник на велосипеде приедет в Москву на ЧМ-2018
16:34 О мерах поддержки семей с детьми можно узнать на региональном портале госуслуг
15:49 Олимпийский чемпион Александр Легков заявил о завершении международной карьеры
15:33 Российские хоккеисты повторили успех Олимпиады: обыграли сборную Германии
15:01 Тюменцев приглашают на празднование Вороньего дня
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Предпринимателям напомнили о внедрении онлайн-касс

Пресс-конференция управляющего розничным бизнесом ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина

Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Общество

Благодатный огонь из Иерасалима в Россию доставят спецрейсом

"Областная зарядка" была мощной, заверили тюменские школьники

В Тобольске стартует образовательный проект по менеджменту

Спорт

Египетский путешественник на велосипеде приедет в Москву на ЧМ-2018

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил о завершении международной карьеры

Российские хоккеисты повторили успех Олимпиады: обыграли сборную Германии

Происшествия

В Канаде четырнадцать игроков молодежной хоккейной дружины погибли в ДТП

Житель Сорокинского района изготовил самодельные боеприпасы

Житель Нефтеюганска хранил у себя винтовку Мосина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+