В пасхальных праздниках в России приняли участие более четырех миллионов человек

Пасха в России. Фото РПЦ

Свыше 4,3 млн человек более чем в 7,4 тыс. населенных пунктов приняли участие в пасхальных мероприятиях, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячах населенных пунктах РФ состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек", - сказала она.

По ее словам, правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали 56 тыс. сотрудников МВД, во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками.