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Школьникам помогут подготовиться к международному экзамену по немецкому языку

17:00 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.gbbasel.ch

Ресурсный центр немецкого языка и культуры ТюмГУ приглашает желающих принять участие в майской сессии международного экзамена по немецкому языку Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 и 2.

Экзамен рекомендован для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет. С помощью этого экзамена можно подтвердить элементарные знания языка на уровне А1 и А2 по шестиуровневой шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (GER). Экзамен состоит из двух стандартных частей – письменной (аудирование, чтение, письмо) и устной (навыки разговора в группе (для А1) и индивидуальный разговор с экзаменаторами (для А2). Продолжительность экзамена – 60 минут (А1) и 90 минут (А2).

"Экзамен Fit in Deutsch не только проверяет знания немецкого языка детей и подростков, но и мотивирует их на дальнейшее изучение, так как каким бы ни был так называемый доэкзаменационный уровень владения языком, он обязательно будет улучшен. Потому что для сдачи международных экзаменов требуется подготовка, которая может занять как пару месяцев, так и пару лет", - комментируют организаторы.

Школьники, успешно сдавшие экзамен и подтвердившие уровень владения немецким языком, получают возможность участвовать в международных образовательных программах и летних школах. Регистрация на майскую сессию сдачи экзамена уже началась. Для участия необходимо заполнить заявку или связаться с организаторами по телефону 59-75-71, сообщает пресс-служба вуза. 

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Теги: немецкий язык , ресурсный центр , ТюмГУ , экзамен

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