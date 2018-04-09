Тюменцев приглашают на велоакцию

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Ежегодная акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в мае и сентябре 2018 года.

Цель акции - показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка, отмечается на сайте проекта.

В 2017 году акция "На работу на велосипеде" прошла в 35 регионах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной думы, сотрудники профильных министерств, руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 млн человек.

Отметим, что в Тюмени динамично развивается инфраструктура для велосипедистов, ежегодно появляются новые специальные велодорожки и велопарковки. В городе регулярно проводятся велопарады, велофестивали. Предыдущая акция "На работу на велосипеде" прошла в областном центре в сентябре 2017 года.

В мае 2017 года в Тюмени был проведен опрос велосипедистов. Триста человек отвечали на вопросы по развитию велосипедной инфраструктуры в столице области: насколько удобно регулярно ездить по городу на велосипеде и чего в этом плане не хватает Тюмени? При этом 207 человек опрошенных, отметили, что сталкиваются с проблемой плотного движения транспорта в городе и несоблюдением водителями правил парковки: из-за этого опасно ездить по дорогам и тротуарам.

Большинство из тех, кто каждый день передвигается по городу на экологичном двухколесном транспорте, поддерживают развитие выделенных полос для велосипедистов. По их мнению, это повысит безопасность и снизит аварийность.

Соб. инф.