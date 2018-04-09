Тюменец вырубил сосновый лес в Вагайском районе

Прокуратура Тюменской области

Факт незаконной рубки леса в особо крупном размере выявили в Вагайском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, инспекторы ДПС задержали водителя грузовика, перевозившего 25 сосен. Документы на вывоз и рубку леса мужчина предоставить не смог.

61-летний мужчина незаконно вырубил лес на территории Ушаковского участкового лесничества для продажи в Тюмени. Для этого злоумышленник нанял грузовой автотранспорт. Общий ущерб составил около 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф.