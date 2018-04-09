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Библиотекари Викулово приготовили для родителей и детей мешки с историями

15:21 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Проект в Викуловской детской библиотеке. Фото blogs.rockyview.ab.ca

Проект "Мешок историй" стартует в Викуловской детской районной библиотеке 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, библиотекари подготовили настоящие мешки из ткани. Внутри каждого мешка находится хорошо иллюстрированная художественная детская книга. Дополняют ее игрушки для кукольного театра (персонажи книги), раскраски, диск с экранизацией сказки, шпаргалка для родителей и многое другое.

Игрушки и дополнительные реквизиты помогут родителям оживить книгу во время семейного прочтения. Они развивают словарный запас, помогают изучить образ главных героев книги, развивают понимание прочитанного. Шпаргалка для родителей – это методический материал к использованию содержимого мешка, вопросы для обсуждения сказки, пояснительные записки. Шпаргалки дают советы родителям, как можно обыграть книгу дома. Такая игровая форма работы поможет сделать процесс чтения жизненной потребностью детей, создавая доброжелательную атмосферу общения с книгой в семье.

Организаторы надеются, что проект "Мешок историй" поможет возродить традицию семейных чтений и привлечь к совместному чтению как можно больше семей.

Для того чтобы принять участие в проекте, нужно просто прийти в детскую библиотеку и выбрать свой мешок историй.

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Теги: библиотека , Викуловский район , образование , чтение

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