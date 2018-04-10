В Щучинском интернате провели внеплановую эвакуацию

фото МЧС по Тюменской области

Внеплановые тактико-специальные учения прошли в Щучинском психоневрологическом интернате и Лебедевской психиатрической больнице Заводоуковского городского округа.

фото МЧС по Тюменской области

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, сценарий учений один: огонь вспыхнул на первых этажах жилых корпусов, требуются эвакуация подопечных, силы и средства профессионалов для ликвидации пожара. По тревоге были подняты спасатели 93 и 142 пожарно-спасательных частей, а также отдельных постов близлежащих сел.

фото МЧС России по Тюменской области

Главная цель учений – взаимодействие огнеборцев и персонала объектов с круглосуточным пребыванием людей в случае возникновения чрезвычайного происшествия, практическая отработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара и их корректировка. Во время тактико-специальных учений пожарные проверили исправность охранно-пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения объектов, кроме этого персонала учреждений провели обучение по использованию первичных средств пожаротушения.

фото МЧС по Тюменской области

"Особое внимание было уделено нормативам прибытия отделений, правильности расстановки сил и средств руководителем тушения пожара, а также знание персоналом действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оценка нынешних учений удовлетворительная", – отметил руководитель учений заместитель начальника 25 отряда ФПС по Тюменской области Денис Макаркин.