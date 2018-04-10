up

10.04.2018 вторник

USD 58,5714

EUR 71,8847

В Тюмени 5..7 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Щучинском интернате провели внеплановую эвакуацию

12:49 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС по Тюменской области

Внеплановые тактико-специальные учения прошли в Щучинском психоневрологическом интернате и Лебедевской психиатрической больнице Заводоуковского городского округа. 

фото МЧС по Тюменской области

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, сценарий учений один: огонь вспыхнул на первых этажах жилых корпусов, требуются эвакуация подопечных, силы и средства профессионалов для ликвидации пожара. По тревоге были подняты спасатели 93 и 142 пожарно-спасательных частей, а также отдельных постов близлежащих сел.

фото МЧС России по Тюменской области

Главная цель учений – взаимодействие огнеборцев и персонала объектов с круглосуточным пребыванием людей в случае возникновения чрезвычайного происшествия, практическая отработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара и их корректировка. Во время тактико-специальных учений пожарные проверили исправность охранно-пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения объектов, кроме этого персонала учреждений провели обучение по использованию первичных средств пожаротушения.

фото МЧС по Тюменской области

"Особое внимание было уделено нормативам прибытия отделений, правильности расстановки сил и средств руководителем тушения пожара, а также знание персоналом действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оценка нынешних учений удовлетворительная", – отметил руководитель учений заместитель начальника 25 отряда ФПС по Тюменской области Денис Макаркин.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Заводоуковск , пожарные , психоневрологический интернат , учения

Последние новости

13:21 Продажи автомобилей с пробегом в регионе выросли на шесть процентов
13:10 Учения по тушению лесных пожаров пройдут в Омутинском и Тобольском лесничествах
13:00 Объемы ипотечных кредитов в ВТБ выросли в полтора раза
12:49 В Щучинском интернате провели внеплановую эвакуацию Фото
12:38 В Салехарде проводят проверку по фактам нападения бродячих собак на детей
12:27 Многодетной семье из Исетского района помогут переехать в просторный дом
12:16 Тюменским руководителям вручат золотые знаки ГТО
12:05 Большой скалолазный марафон стартует в Тюмени
11:54 Десять человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Геологоразведчиков
11:43 В Тюмени налогового инспектора осудят за взятки
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Многодетной семье из Исетского района помогут переехать в просторный дом

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Продажи автомобилей с пробегом в регионе выросли на шесть процентов

Объемы ипотечных кредитов в ВТБ выросли в полтора раза

Тюменские переработчики молока готовы помочь крестьянам повысить качество сырья

Общество

Учения по тушению лесных пожаров пройдут в Омутинском и Тобольском лесничествах

В Щучинском интернате провели внеплановую эвакуацию

Тюменским руководителям вручат золотые знаки ГТО

Спорт

Большой скалолазный марафон стартует в Тюмени

Тюменская велогонщица выиграла групповую гонку в Майкопе

Юные дзюдоисты разыграют Кубок Сэнсэя

Происшествия

В Салехарде проводят проверку по фактам нападения бродячих собак на детей

Десять человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Геологоразведчиков

В Тюмени налогового инспектора осудят за взятки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+