Учения по тушению лесных пожаров пройдут в Омутинском и Тобольском лесничествах

Специалисты готовятся тушить лесные пожары. Фото uvatregion.ru

Более 180 человек примут участие в межрайонных учениях по отработке технических способов и тактических приемов ликвидации лесных пожаров, которые пройдут в Омутинском и Тобольском лесничествах с 10 по 17 апреля.

В учениях принимают участие специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области, Тюменского управления лесами, тюменской авиабазы, а также подразделения пожарной охраны, гарнизоны пожарной охраны и организации муниципального района.

В ходе учений специалисты отработают практические мероприятия по спуску десантников-пожарных на роликовом спусковом устройстве из вертолета. Участники потушат условный пожар с помощью водосливного устройства ВСУ-5, облетят очаг пожара на самолете, отработают защиту населенного пункта от лесного пожара, опашку пожара (создание минполос), сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.