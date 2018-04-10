Тюменцы помогут собрать в детский лагерь ребят из многодетных семей

Тюменцы помогут собрать в детский лагерь ребят из многодетных семей. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцев просят помочь детям из многодетных и малоимущих семей собраться в лагерь.

Отдых в детском лагере позволяет детям выбраться на природу, отдохнуть, завести новых друзей, получить новые знания и продолжить освоение учебной программы. Ребятам из многодетных семей, получившим путевки на смены, требуется помощь неравнодушных людей в подготовке к поездке.

Им необходимы рюкзаки, спортивная одежда и обувь, предметы личной гигиены, а также канцелярские принадлежности – пеналы, альбомы для рисования, папки для трудов, фломастеры, маркеры, карандаши и ручки, линейки.

Вещи принимают в "Лавке добра" в Центре "Семья" по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а; ул. Амурская, 150; ул. Ермака, 1а.

Привезти вещи в "Лавку" можно в любое удобное время, оставив на посту охраны. Их обязательно передадут специалисту. Выдают вещи только по адресу: ул. Ермака, 1а.

Режим работы: понедельник – санитарный день, вторник-четверг - с 9 до 17 часов, пятница - с 9 до 16 часов.

Акция "Соберем ребенка в лагерь" продлится до 30 апреля, сообщают организаторы.