Фильм "Тобольский пехотный полк" презентовали участникам "Боевого кадрового резерва"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" одними из первых увидели фильм "Тобольский пехотный полк". Они побывали на закрытом показе, а после просмотра поделились своими впечатлениями и оценкой исторической значимости картины, сообщает пресс-служба проекта.

Особенно важным показ назвал ветеран боевых действий, участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Сергей Белых, отметив ключевую роль исторической памяти для современного поколения.

"Очень важна историческая память народа. Считаю, что данный показ на молодежь должен произвести впечатление. Потому что современная молодежь мало знает о том, как наши предки завоевывали свободу. Погружение в историю с помощью таких фильмов будет очень положительно сказываться на дальнейшем воспитании молодежи", - сказал он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что тюменцы могут испытывать чувство гордости за то, что в обороне Севастополя – города воинской славы – когда участвовали их земляки.

Видео: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".