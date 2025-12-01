  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Тюменские студенты участвовали в фестивале РУДН им. Патриса Лумумбы

Общество, 21:16 15 декабря 2025

ТюмГУ

Студенты Тюменского госуниверситета приняли участие во II Международном фестивале "Семейные ценности разных народов мира: от традиций к современности" в РУДН им. Патриса Лумумбы.

"Участие студентов ТюмГУ в мероприятиях федерального масштаба положительно влияет на имидж университета и создаёт уникальные возможности для личного и профессионального роста учащихся. Ребята развивают навыки межкультурного общения, повышая тем самым свою конкурентоспособность на российском и мировом рынках труда", — отмечает ассистент кафедры экономики и финансов ФЭИ ТюмГУ Екатерина Жеурова.

Ежегодно в ТюмГУ проводятся мероприятия, в фокусе которых — основные общечеловеческие ценности и единство народов. К примеру, в 2024 году фестиваль семейных ценностей "Единство" собрал в ТюмГУ более сотни участников из различных государств, став местом живого культурного обмена и общения.

В планах у университета продолжать активное содействие сотрудничеству с иностранными вузами и обеспечивать наилучшие условия для интеграции иностранных студентов в российское общество и экономику, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

