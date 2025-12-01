Взаимодействие межвузовского кампуса и бизнеса обсуждают в Тюмени

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Стратегическая сессия по взаимодействию Межуниверситетского кампуса и предприятий Тюменской области в направлении "Новые производства и трансфер технологий" стартовала в Тюмени. Она объединила на одной площадке предпринимателей, инвесторов, представителей производственных компаний региона, научного сообщества.

Главная тема обсуждений - какие высокотехнологичные продукты, рожденные в лабораториях кампуса, могут через пять лет превратиться в новые конкурентоспособные производства, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Задача науки — предложить прорыв. Задача бизнеса — увидеть в этом коммерческий потенциал. А наша общая миссия — выстроить цепочку от идеи до серийного выпуска прямо здесь, в Тюменской области", - сказал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

К концу сессии участники сформируют портфель перспективных продуктов, готовых к коммерциализации к 2029 году.

Кампус в Тюмени строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".