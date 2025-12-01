Тюменские ветераны СВО освоят навыки спортивного метания ножа

Образовательный проект для ветеранов СВО стартует в Тюмени на базе спортивного клуба по ул. Транспортная, 106. Шесть участников специальной военной операции из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и села Вагай приступят к обучению в рамках семинара-практикума "Инструкторский минимум по спортивному метанию ножа", сообщили в пресс-службе филиала фонда "Защитники Отечества".

"Для наших ребят это первый, но очень важный шаг, – отметили организаторы. – Все участники уже имеют среднее профессиональное образование. После успешного прохождения местного семинара и с нашей поддержкой они продолжат обучение по дистанционным программам в Москве для получения полной квалификации спортивного инструктора. В перспективе они смогут профессионально обучать других, развивая этот зрелищный и требующий концентрации вид спорта в наших городах и сёлах".

Проект организуется филиалом фонда "Защитники Отечества" при поддержке Тюменской областной федерации спортивного метания ножа. Его цель – дать ветеранам новые профессиональные компетенции и вовлечь их в активную спортивную и социальную жизнь. В программе: теоретические основы дисциплины, техника безопасности, методика начального обучения, практические занятия.