Тюменский РИО-Центр вошел в сотню лучших образовательных учреждений России

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РИО-Центр вошел в список лауреатов по итогам проведенных опросов и в соответствии с положением о Всероссийском конкурсе "100 лучших образовательных учреждений РФ-2018".

По результатам опросов свое мнение о лучших образовательных учреждениях высказали 15 тыс. 108 человек. Из них РИО-Центр в числе лучших назвали 98 раз.

Опрос проводили специалисты ООО "Экспертмедиагрупп" с 1 по 31 января. Кроме этого проводилось электронное голосование и телефонные опросы.

Отметим, в 2018 году РИО-Центру исполняется восемь лет, образовательную деятельность учреждение начинало в рамках программы губернатора Тюменской области "Расширяя горизонты". Учреждение реализует более 20 учебных программы по различным направлениям. Отдельное внимание уделяется обучению детей школьного возраста основам робототехники, программированию и сборке 3D-принтеров. Это одно из приоритетных направлений в рамках реализации государственной программы "Развитие информатизации до 2020 года", сообщает пресс-служба Регионального информационно-образовательного центра.