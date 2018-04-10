В Нефтеюганске мигрант похитил из ресторана коробку с деньгами

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в хищении денег из ресторана, осудят в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, неизвестный отжал пластиковое окно и проник в помещение ресторана. Подозреваемый похитил коробку, в которой находились 350 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 25-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. О месте хранения денег он случайно услышал от работников ресторана при попытке трудоустройства в данное заведение.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.