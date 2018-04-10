Тюменцы стали лучшими на чемпионате мира по ирландским танцам

Чемпионат по ирландским танцам. Фото школы "Кадэнса"

Пятнадцатилетняя тюменка Анита Зайнуллина стала абсолютной победительницей чемпионата мира по ирландским танцам, который прошел в Маастрихте (Нидерланды) 5-8 апреля.

На чемпионате мира в Нидерландах танцоры боролись за победу в двух направлениях. Традиционные ирландские танцы судьи оценивали по девяти одинаковым для всех схемам, они смотрели номер конкурсантов как искусство, нежели спорт. Именно в этом направлении тюменка Анита Зайнуллина стала чемпионкой мира. Девушка занимается ирландскими танцами в школе "Кадэнса" под руководством тренера Яны Малиновской.

В спортивных ирландских танцах судьи оценивали сложные трюки в танце, почти акробатику - то есть скорее спорт, нежели хореографию. Анита Зайнуллина заняла в этом направлении четвертое место. Успех чемпионки мира разделил десятилетний дебютант Максим Выдрин. Он стал вице-чемпионом по традиционным ирландским танцам и занял пятое место - по спортивным.

Дополним, ежегодный чемпионат мира проходит под эгидой Всемирной ассоциации ирландского танца.

Соб. Инф.