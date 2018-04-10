Павел Белявский отметил важность создания института лидерства

фото ИА "Тюменская линия"

15 лидеров Студенческого совета Тюменской области торжественно наградили благодарственными письмами в правительстве 10 апреля.

С победой победителей поздравил директор департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

"Я убежден, что главное в молодежной политике - это создание в обществе института лидерства. Есть хорошее выражение, которое гласит: менеджер - это тот, кто делает вещи правильно, а лидер - тот, кто делает правильные вещи. Все начинается с того человека, который видит идею и реализует ее", - убежден Павел Белявский.

Он напомнил студентам пример самоотверженности и лидерства первооткрывателя нефтяного месторождения в Западной Сибири Фармана Салманова, который ради подтверждения идеи поставил на карту свою профессиональную и партийную карьеры, но доказал, что нефть в регионе есть.

"Он не раз находил выходы, чтобы добиться цели. В истории нашей страны можно приводить огромное количество примеров такого лидерства, поэтому для деятельности нашего региона важно, чтобы было как можно больше нестандартных идей и неформальных проектов. В мире есть одна гарантийная методика выявления лучших - это соревнования. Я считаю, что все 166 заявившихся кандидатов на проект - это золотой запас лидеров Тюменской области. Мы планируем предложить всем участникам программы по развитию их проектов, а победители - наш самый главный актив. У нас большие надежды на вас", - заверил Павел Белявский членов регионального студсовета.

Он торжественно наградил всех участников проекта и лидеров студенческого совета благодарственными письмами, а также за круглым столом выслушал идеи активистов. По словам организатора и куратора проекта Инны Корсун, представители студсовета встретились накануне награждения и познакомились. Ребята уже обсудили план взаимодействия. У каждого их них есть собственный проект, который они хотят реализовать. Двухлетний бюджет на эти цели составил 15 млн рублей.

Второкурсник ТИУ Вадим Карнаев набрал 163 голоса, это обеспечило ему место в студсовете. "Радует, что студенты голосовали за меня. Студенты и преподаватели меня знают и поддерживают, а это очень приятно", - сказал он.

Студент выступил с проектом "Школа координаторов". Идею ее создания молодой человек позаимствовал в Томском государственном университете, там есть институт координаторов. Тюменская школа координаторов перерастет в открытую Ассоциацию тренеров Тюменской области. "Я создам открытую площадку для студентов в регионе, где ребят обучат ораторскому мастерству и другим компетенциям. Затем они сами смогут стать тренерами. Мы планируем выйти на уровень области", - пояснил член регионального студсовета.

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Его сокурсник Антон Фадеев не вошел в состав студсовета, его поддержали всего 12 ребят. "Было неприятно, но есть чему поучиться на будущее. Надеюсь, выиграю через два года", - сказал он. В своей кампании он предложил провести фестиваль хип-хопа. Несмотря на неудачу на выборах, студент решил организовать мероприятие осенью.

Напомним, в первых региональных выборах студсовета участвовали более 6 тыс. студентов вузов и ссузов Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды, Ярково и Омутинки. Каждый из них мог отдать по три голоса за трех разных кандидатов.

В состав студсовета вошли 15 человек. Для победы им необходимо было выполнить ряд задач: подать заявку с программой по развитию молодежной политики региона, организовать публичные мероприятия, принять участие в деловой игре, собрать не менее 50 репостов и заручиться поддержкой избирателей. Изначально заявки подали 166 человек, до этапа голосования дошли 46 студентов. Успешно справившиеся со всеми задачами и получившиеся наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании ребята вошли в студсовет. Ими оказались 10 студентов из ТИУ, три – из ТюмГУ, по одному представителю из Агротехнологического колледжа Ялуторовска и Тюменского техникума индустрии питания. В течение двух лет им предстоит создавать и реализовывать представленные проекты.

Лина Орлова