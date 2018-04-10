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Снежные барсы России получили электронные паспорта

20:43 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
programmes.putin.kremlin.ru

63 снежных барса, обитающие на территории России, получили электронные паспорта. Фонд дикой природы России разработал первую онлайн-базу данных "Ирбис" по учету известных особей снежного барса. 

Система обладает возможностью автоматического распознавания особей ирбиса, которое происходит за счет сопоставления рисунка пятен на шкурах разных животных. Доступ к информации получают только специалисты по изучению и охране снежного барса в России по особому разрешению, система надежно защищена от взлома.

Первая в России база данных по учету особей снежного барса была создана в 2016 году барнаульской компанией "BigSiter". Система была разработана по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF) в партнерстве с компанией Pernod Ricard Rouss, когда у экспертов по сохранению ирбиса назрела необходимость систематизации накопленных научных данных по снежному барсу в России. 

"Задачу по разработке уникальной базы мы специально предложили именно региональной компании, чтобы поддержать местных экспертов. В итоге опыт подготовки онлайн-базы данных по большим кошкам оказался уникальным в России и среди других стран в ареале снежного барса. Системой "Ирбис" заинтересовались специалисты по охране амурского тигра и дальневосточного леопарда в России, коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии. WWF планирует распространить практику электронного учета кошачьих среди коллег по всему ареалу ирбиса в мире", — говорит директор Алтае-Саянского отделения WWF Наталья Трофимова.

В 2018 году база данных заметно расширилась: в систему были внесены оставшиеся накопленные архивные данные с автоматических камер, а также новая информация, полученная в результате активных полевых исследований последних лет, сообщает пресс-служба WWF в России. 

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Теги: Всемирный фонд дикой природы , снежный барс , электронные паспорта

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