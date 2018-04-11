Тюменские дети проверили взрослых на социальную сознательность

#Шанс72. Фото организаторов

Травля подростка сверстниками чаще всего остается без внимания со стороны взрослых - это показал социальный эксперимент, который провела команда тюменского проекта "Шанс" на улицах областной столицы.

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", активисты проверяли, готовы ли взрослые помочь ребенку решить конфликтную ситуацию и вернуть отобранную вещь. За час из 100 прохожих ребенку помогли 25 человек.

Ребята-актеры находились на площади Единства и Согласия (возле тюменского ЦУМа, ул. Орджоникидзе, 63а). Группа подростков устроила травлю сверстника (буллинг): ребята отбирали у изгоя шапку, дразнили и обзывали. Ожидалось, что на помощь пострадавшему придут взрослые, которые урегулируют конфликт.

Реакция прохожих на драку была разная: кто-то боялся и проходил мимо, некоторые начинали кричать и отвечали агрессией. Ребенку помогли 10 женщин и четыре молодых девушки, пять мужчин и три молодых парня, три беременные женщины.

"По поведению многих прохожих было заметно, что они обратили внимание на конфликт между детьми. Но почему-то прошли мимо. Почему? Дело в том, что существует удобная для многих взрослых позиция — "сами разберутся". Это неправильно. Научиться разбираться в конфликтных ситуациях подростки могут только на примерах отношения и поведения взрослых. Вмешиваться в их конфликт — это и означает научить их бесконфликтному поведению", — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Психолог Александра Земцова пояснила, что в подобных ситуациях поведение взрослого должно быть противоположным: необходимо контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в коммуникации. Важно показать положительный пример, поэтому применять физическую силу в отношении детей не стоит. В данной ситуации взрослый может закрыть собой "жертву" и провести профилактическую беседу с обидчиками: рассказать о последствиях драки — угроза жизни, обращение в полицию, попадание в список комиссии по делам несовершеннолетних в школе и на учет в полиции. Не нужно повышать голос, кричать, устрашать. Подростки на это отреагируют совершенно иначе — перестанут слушать. Взрослый, который принял решение разнять дерущихся, должен избегать агрессивных поз и жестов (сжатые челюсти, пальцы в кулаки, топтание шапки — это нарушение личного пространства ребенка). Подробный план действий по рекомендации психологов описан в статье на сайте проекта.

Напомним, что "Шанс" — это проект, где взрослые люди становятся наставниками подростков, проводят с ними время и показывают позитивный путь самореализации. В 2017 году было сформировано 45 пар "наставник-ребенок". В 2018 году желание стать наставниками изъявили уже 120 человек. 7 апреля прошли первые тренинги и мастер-классы с психологами "Шанса" арт-терапевтом Еленой Чекановой, психологом высшей категории и кандидатом психологических наук Ольгой Мальцевой, и руководителем проекта Любовью Бровко.

Социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени в третий раз. Он направлен на работу с детьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. Каждый подросток получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.