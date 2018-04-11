Тюменских охотинспекторов снабдят видеорегистраторами

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Новые технические средства поступят в распоряжение инспекторов Госохотуправления Тюменской области уже через месяц. Поставщик оборудования определен, в настоящее время проходят торги.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

Он пояснил, что специальные устройства помогут ежедневно в режиме онлайн отслеживать маршрут охотинспектора. С помощью видеорегистратора нового поколения каждый рейд инспектора будет записываться и храниться на специальном сервере в Тюмени. По итогам месяца руководство сможет предметно по каждому сотруднику отследить, где он был, чем занимался и кого поймал.

"Кроме того, каждое устройство оснащено специальной кнопкой, с помощью которой в случае экстренной ситуации или агрессивного поведения нарушителей охотинспектор сможет подать сигнал SOS. Мы оперативно передадим данные местным органам и они примут соответствующие меры", - рассказал Василий Щепелин.

Почти в каждый район Тюменской области поступят по три персональных устройства. Исключение составят Уватский район, где работают шестеро сотрудников, и Тобольский, где трудятся пять инспекторов.

Любовь Голышева