В Тюмени пройдет чемпионат области по спортивному туризму

Спортивный туризм. Фото ДИ "Пионер"

Открытый чемпионат и Открытое первенство Тюмени по спортивному туризму в дисциплине "Дистанция пешеходная-связка" "МОСТ-2018" пройдут 15 апреля в Тюмени.

В соревнованиях примут участие сборные команды общеобразовательных школ, детских центров, учебных заведений, творческих объединений, туристических и спортивных секций города Тюмени, а также Тюменской области и других регионов.

Состязания проводятся на дистанциях 1, 2 и 3 классов. По результатам дистанций 2-3 классов подводится общий зачет (две лучших мужских/женских связки). При равенстве очков предпочтение отдается команде младшей по возрасту. В 1 классе примут участие мальчики и девочки 8-13 лет, во 2 классе могут участвовать в возрасте от 10 до 18 лет, в третьем – 13 и старше с квалификацией не ниже 1 юношеского разряда.

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по допуску 12 апреля. Информация о соревнованиях доступна на сайте и в группе ВКонтакте, сообщает пресс-служба ДИ "Пионер".