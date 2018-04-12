Геннадий Чеботарев стал "Профессором года"

admtyumen.ru

Профессор Тюменского госуниверситета, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Общественной палаты Тюменской области, председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское профессорское собрание" Геннадий Чеботарев вошел в число шести лучших представителей высшей школы и вузовской науки по Уральскому федеральному округу.

По информации пресс-службы ТюмГУ, церемония вручения национальной премии "Профессор года" прошла в Екатеринбурге. Эта премия впервые учреждена Российским профессорским собранием за выдающиеся научные результаты в области образования и науки в целях сохранения, дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

"Вручение премии "Профессор года" станет достойным подтверждением заслуг нынешнего поколения профессоров перед Отечеством, будет способствовать повышению статуса лиц, посвятивших свою жизнь научно-педагогической деятельности, и послужит хорошим стимулом для молодых ученых и преподавателей, которые только начинают свой научно-педагогический путь", – отметила в приветственном письме к участникам церемонии министр образования и науки РФ Ольга Васильева.