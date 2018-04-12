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Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

12:16 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Проект регионального закона о мерах по развитию производства молочной продукции обсудили на заседании президиума правительства Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев. В ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение Тюменской областной думы.

Документ призван поддержать в переходный период сдатчиков молока, в том числе личные подсобные хозяйства, а также предприятия молочной переработки. Проект закона предусматривает выделение субсидий из областного бюджета на частичное возмещение переработчикам затрат на закупку у сельскохозяйственных потребительских кооперативов молока второго сорта, произведенного в период с 1 апреля по 31 декабря 2018 года.

Такое молоко не востребовано рынком. Перерабатывающие предприятия не заинтересованы в его покупке в тех объемах, которые производят ЛПХ, так как из такого сырья они могут изготовить только сливочное масло. Для производства другой продукции оно не пригодно.

Личным подсобным хозяйствам-сдатчикам молока и сельскохозяйственным кооперативам  предстоит за этот переходный период повысить качество молока, чтобы соответствовать требованиям рынка и поставлять сырье, востребованное переработчиками, за которое они готовы платить достойную цену.

Проект закона определяет, что с 1 апреля по 30 июня стоимость  молока II сорта составит 90% от рыночной цены I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены I сорта. Рыночная цена закупки молока I сорта на сегодняшний день - 18 рублей за литр. Соответственно цена приобретения молока II сорта во II квартале будет равняться 16 рублям за литр, в III-IV квартале — 15 рублей за литр.

Губернатор особо подчеркнул, что эти меры поддержки предусмотрены только на переходный период, до конца 2018 года.

"Повышение качества молока становится главной задачей. Регион подставляет свое финансовое плечо, чтобы поддержать малые хозяйства, играющие огромную роль в развитии молочной отрасли, а также сельскохозяйственные кооперативы, но надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост - будут и поддержка, и хорошая цена", - резюмировал глава региона.

Напомним, по итогам 2017 года доля ЛПХ в производстве молока в регионе составила более 41 процента. У личных подворий через сеть своих приемных пунктов сырье закупают 37 заготовительных кооперативов. В прошлом году они приняли от ЛПХ 51 тыс. т молока. Требования к качеству сырого коровьего молока установлены ГОСТом и техническим регламентом Таможенного союза. С их учетом молоко, соответствующее всем параметрам регламента - первый сорт - составит в общем объеме заготовки текущего года не более 20% при нынешнем положении дел в этой сфере. Все остальное - 80% - второй сорт.

Соб. инф.

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Теги: Владимир Якушев , господдержка , законопроект , молоко , облдума
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