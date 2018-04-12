Минсельхоз выступит регулятором молочного рынка

mcx.ru

Ситуацию на рынке молока обсудили участники совещания в рамках внеочередного съезда НО "Национального союза производителей молока" под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова 11 апреля.

В нем приняли участие руководители крупнейших предприятий по производству и переработке молока.

"Сегодня мы видим консолидированную позицию бизнес-сообщества о том, что происходит на российском рынке молока, а также по себестоимости молока и торговому балансу с основным поставщиком сухого молока – Республикой Беларусь, по мерам Минсельхоза России, направленным на стабилизацию рынка. Мы приступили к консультациям с Республикой Беларусь о балансе взаимных поставок, формированию модели развития отрасли в среднесрочной перспективе и выработке механизмов защиты сельхозпроизводителя от необоснованных ценовых колебаний", - сказал Джамбулат Хатуов.

Первый замглавы Минсельхоза подчеркнул, что ведомство владеет полной информацией о движении молочной продукции в стране, а профильные департаменты провели глубокий анализ полученных цифр за несколько лет и выработали прогнозные цены.

"Сухое молоко и сливочное масло для пищевой и перерабатывающей промышленности – это как нефть и газ для других отраслей, поэтому мы должны опираться на выверенные балансы. В их составлении должен помочь бизнес, ориентированный на долгосрочные – 3-5 лет – договоры с производителями. Это многократно усилит и отрасль, и возможности цивилизованного регулирования рынка", - указал Джамбулат Хатуов.

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко доложил о текущей ситуации на рынке молока и прогнозных балансах спроса и предложения по продукции животноводства в разрезе федеральных округов, подчеркнув, что балансы по 15 видам продукции сельхозпроизводства планируются на период до 2020 года.

"У участников молочного рынка есть несколько первоочередных задач: обеспечить аграриям рентабельность производства молока на уровне 20-25%; отрегулировать загрузку перерабатывающих предприятий и ввоз импортного сухого молока; поставить заслон фальсификату на молочном рынке", - отметил Анатолий Куценко.

Он также сообщил, что Минсельхоз будет настаивать на сокращении перечня продукции, которую можно производить с использованием сухого молока.

Вице-президент по корпоративным отношениям компании "Данон" Марина Балабанова поддержала нацеленность Минсельхоза на стимулирование долгосрочных договоров переработчиков с производителями молока, подчеркнув, что компания ежегодно увеличивает долю долгосрочных контрактов.

Региональный директор по закупкам молока АО "Данон Россия" Валерий Поляков отметил целесообразность поддержки Минсельхоза в диалоге с производителями молока, трейдерами и торговыми сетями для стабильности рынка и формирования справедливой цены, которая устроит всех игроков.

Производители молочных продуктов подчеркнули заинтересованность крупного бизнеса в том, чтобы цена была не только рентабельной, но стабильной и предсказуемой.

Джамбулат Хатуов напомнил, что практически каждый инвестпроект в отрасли – от крупного холдинга до маленькой фермы – субсидируется государством, которое заинтересовано в их максимальной эффективности и намерено обеспечить для этого наилучшие условия.

О необходимости государственной поддержки говорил генеральный директор одного из крупнейших в Саратовской области молочных хозяйств – АО "Племзавод "Трудовой" Сырем Байзульдинов. Он также отметил, что для производителей молока особую важность имеет государственное регулирование ввоза импортного сухого молока, поскольку бесконтрольный импорт оказывает давление на отечественный рынок сбыта как сырого, так и сухого молока.

Директор молочного департамента ГК "Доминант" Владимир Чеверов обозначил особую роль деятельности Минсельхоза по регулированию рынка для производителей молокоемких продуктов, потому что настоящему сыру сложно конкурировать по цене с сыроподобными продуктами, наводнившими российские прилавки в период нерегулируемых поставок дешевого сырья.

Поддержала идею ограничить ввоз импортного сухого молока и генеральный директор Валуйского ОАО "Молоко" Татьяна Обухова.

Президент НО "Национальный союз производителей молока", заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин подчеркнул роль государственной поддержки в формировании себестоимости молока и взаимоотношениях между участниками рынка, поддержав инициативу Минсельхоза по регулированию молочного рынка.

Докладывая о ситуации на рынке переработки молока и о долгосрочных контрактах между производителями и переработчиками, председатель правления ГК "Трио" Евгения Уваркина поддержала подходы Минсельхоза, отметив необходимость развернутого и подтвержденного баланса с Республикой Беларусь для сохранения российского молочного производства и партнерских отношений с братской страной.

Коммерческий директор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Сергей Ляшко счел такой баланс необходимым в силу того, что для крупных инвесторов всегда важна рентабельность и возможности цивилизованного рынка.

Председатель совета директоров ЗАО "Залесское молоко" Андрей Романов поддержал также борьбу Минсельхоза России за поправки в налоговый кодекс и отмену НДС на государственные субсидии.

Член совета директоров "Мелеузовского молочно-консервного комбината" Андрей Яровой поддержал меры аграрного ведомства, направленные на урегулирование вопроса с белорусскими поставками сухого молока, и подтвердил готовность переработчиков со временем полностью обеспечить производителей достаточными объемами продукции в сезон большого молока, а российскую пищевую промышленность – сухим молоком высокого качества.

Председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко поблагодарил Минсельхоз за глубокое погружение в проблемы рынка и назвал историческим шагом начавшийся по инициативе министерства диалог производителей и переработчиков молока.

Участники заседания выразили надежду, что Минсельхоз России станет регулятором молочного рынка как в отношениях его игроков внутри страны, так и на международной арене.

Подводя итоги заседания, Джамбулат Хатуов отметил, что все предложения и пожелания участников совещания будут учтены и использованы в предстоящем диалоге с Республикой Беларусь, сообщает пресс-служба Минсельхоза.