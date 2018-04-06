Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

mcx.ru

Проблему качества и цены на сырое молоко обсудили на расширенном рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме ВКС с участием глав муниципалитетов, отраслевых специалистов, руководителей сельскохозяйственных кооперативов и переработчиков молока 6 апреля.

Эта проблема касается не только Тюменской области, но и всей Российской Федерации. Появление на рынке сухого молока, снижение общего объема потребления молочной продукции, вступление в силу новых технических условий оценки качества сырья оказывают существенное влияние на падение цены на сырое молоко. Особенно остро эта проблема стоит для личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В регионе почти 18 тысяч ЛПХ - сдатчиков молока. По итогам 2017 года доля этого сектора производства молока составила более 41 процента. У личных подворий через сеть своих приёмных пунктов сырье закупают 37 заготовительных кооперативов. В прошлом году они приняли от частных подворий 51 тысячу тонн молока.

Обращаясь ко всем заинтересованным сторонам, губернатор обозначил главную проблему - большая часть молока из личных подсобных хозяйств принимается на переработку вторым сортом.

"С сентября в ГОСТ включены дополнительные требования к качеству сырого коровьего молока. С их учетом молоко, соответствующее всем параметрам регламента - первый сорт - составит в общем объеме заготовки текущего года не более 20 процентов при нынешнем положении дел в этой сфере. Все остальное - второй сорт, а такое молоко не востребовано рынком. Произвести из него качественную продукцию, которую можно реализовать через розничную сеть потребителям, тем более в условиях снижения спроса на молочную продукцию, невозможно", - акцентировал губернатор.

Проблема повышения качества молока в регионе поднималась неоднократно, и ряд его производителей перестроили работу. "Есть положительные примеры среди кооперативов и личных подсобных хозяйств, которые смогли наладить работу и добились результата в увеличении объемов сдаваемого молока первого сорта. Сегодня уже в сжатых временных условиях придется переформатировать свою ежедневную деятельность всем остальным. Речь идет и о сдатчиках молока, и о кооперативах, и о муниципалитетах. На всех этапах и во всей цепочке от содержания и ухода за животными, оценки их здоровья, кормовой базы до приема, хранения и доставки молока необходимо неукоснительно соблюдать все регламенты, следовать детально прописанным в них требованиям. Эти документы подготовлены областным департаментом агропромышленного комплекса с учетом экспертного мнения: ветеринаров, переработчиков и других заинтересованных специалистов. Важно отработать и контролировать каждый этап, добиваться повышения качества молока", - поставил задачу глава региона.

Чтобы поддержать малые хозяйства, играющие огромную роль в развитии молочной отрасли, а также сельскохозяйственные кооперативы в этот непростой переходный период, Тюменская область пошла на беспрецедентные меры. Подготовлен проект областного закона, предусматривающий компенсацию затрат предприятий молочной переработки на закуп молока II сорта у кооперативов. С 1 апреля по 30 июня стоимость такого молока составит 90% от рыночной цены I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены I сорта. Рыночная цена закупки молока "I сорта" на сегодняшний день - 18 рублей за литр. Соответственно цена приобретения молока "II сорта" во II квартале будет равняться 16 рублям за литр, в III-IV квартале — 15 рублей за литр. Стоит заметить, что рыночная цена на молоко второго сорта в некоторых регионах РФ уже упала до 12 рублей.

Кооперативам же будут возмещаться затраты на сбор и транспортировку молока от пунктов приема до предприятий переработки при условии полной выплаты сдатчикам молока цены предприятий переработки. Таким образом при выплате сдатчикам молока цены на молоко второго сорта не менее 16 рублей за 1 кг в зачетном весе кооператив будет получать 3,5 руб. на организацию своей деятельности.

Владимир Якушев особо подчеркнул, что данные меры поддержки предусмотрены только на переходный период. "Повышение качества молока становится главной задачей для всех - и ЛПХ, и кооперативов. Те, кто не сможет повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рынка. Время уговоров прошло. Регион подставляет свое финансовое плечо, и надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост - будут и поддержка, и хорошая цена", - резюмировал глава региона.

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