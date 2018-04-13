Молодые семьи Абатского района получили свидетельство на жилье

фото администрации Абатского района

Четыре молодые семьи Абатского района получили свидетельство на жилье в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" 11 апреля.

Обладателями документа стали молодые семьи Людмилы Грибковой, Владимира Гилева, Татьяны Харитоновой и Натальи Клюсовой.

Глава района Игорь Васильев отметил, что поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий - важное направление жилищной политики. Многое делается в районе, благодаря областным программам, общей целью которых является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам региона.

Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" на территории Абатского муниципального района началась с 2005 года. В течение 12 лет в рамках программ 279 молодых семей улучшили жилищные условия. Купили жилье 182 семьи. Построено 97 домов.

В программах продолжают участвовать 118 молодых семей, молодых специалистов, сообщает пресс-служба администрации Абатского муниципального района.