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Молодые семьи Абатского района получили свидетельство на жилье

13:00 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото администрации Абатского района

Четыре молодые семьи Абатского района получили свидетельство на жилье в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" 11 апреля. 

Обладателями документа стали молодые семьи Людмилы Грибковой, Владимира Гилева, Татьяны Харитоновой и Натальи Клюсовой.

Глава района Игорь Васильев отметил, что поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий - важное направление жилищной политики. Многое делается в районе, благодаря областным программам, общей целью которых является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам региона.

Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" на территории Абатского муниципального района началась с 2005 года.  В течение 12 лет в рамках программ 279 молодых семей улучшили жилищные условия.  Купили жилье 182 семьи. Построено 97 домов. 

В программах продолжают участвовать 118 молодых семей, молодых специалистов, сообщает пресс-служба администрации Абатского муниципального района. 

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Теги: Абатский район , жилье , молодые семьи

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