up

13.04.2018 пятница

USD 62,0659

EUR 76,7569

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени

13:54 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Почти пять тысяч тюменских школьников 5-7 классов, победителей конкурса "Поющий город", побывают в Тобольске в апреле. Около 2 тыс. тобольских школьников 2-7 классов, победивших в конкурсе, приедут в Тюмень. Первые взаимные визиты уже состоялись. 

Тобольские второклассники взахлеб делились впечатлениями. Даже те, кто раньше бывал в областной столице, открыли Тюмень с новой стороны.

"Нам очень понравилось в Тюмени, мы побывали в центре, на мосту Влюбленных. А больше всего запомнился исторический музей, там очень интересно", - рассказали школьники Женя Чухланцев, Артур Ниязов и Лера Чернявская. 

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

После прогулки по городу школьников пригласили на квест в тюменскую гимназию № 1 - событие развлекательное и познавательное. В честь Всемирного дня космонавтики все конкурсы педагоги и школьники посвятили космической тематике. 

"Мы хотим освежить и приумножить знания ребят и создать дружескую атмосферу, чтобы они чувствовали себя как дома. Сегодня мы принимаем ребят из 9-й тобольской школы, вчера были школьники из 1-й школы. Дети уезжали счастливые, довольные", - рассказала заместитель директора по УВР Екатерина Оплетаева.   

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Кабинет химии на время превратился в космодром "Байконур": здесь школьники проводили химические опыты, добывая гелий. Другая команда конструировала антенну для ракеты, остальные отгадывали шифр, чтобы рассекретить имена космонавтов. 9 интеллектуальных, творческих и подвижных заданий подготовили для школьников организаторы. Главный сюрприз - посещение планетария, который развернулся прямо в школе. 

По данным заместителя директора информационно-методического сектора Тюмени Зухры Исхаковой, тюменских победителей "Поющего города" в Тобольске также ждет насыщенная программа. 

"Они выезжают организованными группами, на поезде. В Тобольске для ребят организованы экскурсии, они посетят исторический центр города. Не обделили и тех, кто занял вторые места конкурса, для них организовали интересные квесты в музее Словцова, сотрудники которого проделали большую работу. Аналогичные мероприятия для школьников провели в историческом парке", - сообщила Зухра Исхакова.

Учеников тюменских школ поощрили также поездками на оз. Андреевское, в "Жемчужину Сибири", вкусными призами и развивающими играми.    

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: конкурсы , Международный день космонавтики , образование , школа

Последние новости

14:27 Жителей Югры осудили за мошенничество с криптовалютой
14:16 В Доме Машарова закрутилось тюменское колесо
14:05 В Тюмени владельца торгового центра оштрафовали за нарушения пожарной безопасности
13:54 Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени Фото
13:43 Репетиция Тюменского филармонического оркестра прошла с аншлагом
13:32 Система "Меркурий" проследит путь от коровы до пакета молока Фото
13:21 На ямальском месторождении погиб экскаваторщик
13:10 Приставы изъяли у владельца BMW в уплату долга по алиментам
13:00 Молодые семьи Абатского района получили свидетельство на жилье
12:49 Тобольский БК "Нефтехимик" проиграл в последнем матче сезона
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Система "Меркурий" проследит путь от коровы до пакета молока

Управляющая компания из Нового Уренгоя ответит за нарушение лицензионных требований

В Московском появится новый завод ограждающих конструкций

Общество

В Доме Машарова закрутилось тюменское колесо

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени

Репетиция Тюменского филармонического оркестра прошла с аншлагом

Спорт

Тобольский БК "Нефтехимик" проиграл в последнем матче сезона

В Уватском районе открыли вторую площадку для ГТО

Тюменские хоккеисты играют в мини-футбол

Происшествия

Жителей Югры осудили за мошенничество с криптовалютой

В Тюмени владельца торгового центра оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

На ямальском месторождении погиб экскаваторщик
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+