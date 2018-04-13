Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Почти пять тысяч тюменских школьников 5-7 классов, победителей конкурса "Поющий город", побывают в Тобольске в апреле. Около 2 тыс. тобольских школьников 2-7 классов, победивших в конкурсе, приедут в Тюмень. Первые взаимные визиты уже состоялись.

Тобольские второклассники взахлеб делились впечатлениями. Даже те, кто раньше бывал в областной столице, открыли Тюмень с новой стороны.

"Нам очень понравилось в Тюмени, мы побывали в центре, на мосту Влюбленных. А больше всего запомнился исторический музей, там очень интересно", - рассказали школьники Женя Чухланцев, Артур Ниязов и Лера Чернявская.

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

После прогулки по городу школьников пригласили на квест в тюменскую гимназию № 1 - событие развлекательное и познавательное. В честь Всемирного дня космонавтики все конкурсы педагоги и школьники посвятили космической тематике.

"Мы хотим освежить и приумножить знания ребят и создать дружескую атмосферу, чтобы они чувствовали себя как дома. Сегодня мы принимаем ребят из 9-й тобольской школы, вчера были школьники из 1-й школы. Дети уезжали счастливые, довольные", - рассказала заместитель директора по УВР Екатерина Оплетаева.

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Кабинет химии на время превратился в космодром "Байконур": здесь школьники проводили химические опыты, добывая гелий. Другая команда конструировала антенну для ракеты, остальные отгадывали шифр, чтобы рассекретить имена космонавтов. 9 интеллектуальных, творческих и подвижных заданий подготовили для школьников организаторы. Главный сюрприз - посещение планетария, который развернулся прямо в школе.

По данным заместителя директора информационно-методического сектора Тюмени Зухры Исхаковой, тюменских победителей "Поющего города" в Тобольске также ждет насыщенная программа.

"Они выезжают организованными группами, на поезде. В Тобольске для ребят организованы экскурсии, они посетят исторический центр города. Не обделили и тех, кто занял вторые места конкурса, для них организовали интересные квесты в музее Словцова, сотрудники которого проделали большую работу. Аналогичные мероприятия для школьников провели в историческом парке", - сообщила Зухра Исхакова.

Учеников тюменских школ поощрили также поездками на оз. Андреевское, в "Жемчужину Сибири", вкусными призами и развивающими играми.

Тобольские победители "Поющего города" в восторге от Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева