Дунаевский, Зацепин, Крылатов прозвучат в новогоднем концерте для тюменцев

Общество, 08:35 11 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный новогодний концерт представит Тюменский филармонический оркестр в Концертном зале им. Ю. Гуляева 19 декабря. Художественный руководитель и главный дирижёр — Юрий Медяник. Дирижёр — Николай Абрамов, сообщает пресс-служба ТКТО.

Николай Абрамов — выпускник Хорового училища им. А. В. Свешникова и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (кафедра оперно-симфонического дирижирования). Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Солисты: Заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев (баритон), лауреат международных конкурсов Марина Гришина (меццо-сопрано).

В предновогодней программе Тюменского филармонического оркестра прозвучат любимые песни из кинофильмов, созданные такими мастерами, как Исаак Дунаевский, Александр Зацепин, Евгений Крылатов и Геннадий Гладков.

Продолжительность — 2 отделения по 40 минут, с антрактом.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Новый год , Тюменский филармонический оркестр

