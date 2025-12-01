Тюменских школьников и студентов СПО приглашают на олимпиаду "Менделеев"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников и студентов СПО приглашают на олимпиаду "Менделеев". Первый в списке профилей - "Лучшие по праву". Отборочный этап продлится до 30 января 2026 года, пишет центр ТюмГУ "Новое движение".

После регистрации участники должны пройти онлайн тестовые задания по основам права, которые выполняются в онлайн-режиме. При этом допускается использование справочной системы КонсультантПлюс. Набравшие наиболее количество баллов в каждой возрастной категории проходят в финал, который состоится очно в марте.

Задания второго этапа предусматривают несколько вариантов и разделены на четыре блока. Среди заданий: эссе, решение кейса, вопросы на знание закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и другие.

Регистрация открыта по ссылке. Подробности - в группе во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+