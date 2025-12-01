Известные хиты и арии представят тюменцам на концерте “Королевская оперетта”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодний гала-концерт "Королевская оперетта" состоится во Дворце культуры “Нефтяник” 25 декабря. Начало – в 19 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гостей ждет путешествие по лучшим страницам классической и современной оперетты.

В концерте примут участие солисты Тюменского театра романса, приглашённые оперные певцы, учебный театр "Территория танца" и сводный симфонический оркестр ТГИК. В программе — самые известные хиты и арии, которые подарят незабываемые эмоции и праздничное настроение.

Ведущие — Наталья Семешко и Александр Федотов.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на ул. Дзержинского и на сайте.