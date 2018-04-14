Тюменских подростков заинтересуют конным туризмом

фото: центр "Аванпост"

Социальный проект “TREK безопасности” дает возможность подросткам приобщиться к конному туризму и волонтерской деятельности. Автор проекта - методист отдела организации и взаимодействия центра “Аванпост” Ольга Матвеева.

В конном клубе “Тардис” прошли групповые тренировки на лошадях с преодолением оврагов и завалов деревьев. Также ребята познакомились с правилами содержания, кормления и ухода за животными, изучили конное снаряжение. Ярким завершением проекта станет участие подростков в соревнованиях “Спортивный туризм: дистанция - конная”, которые пройдут в "Тардисе" 9 июня.

Проект “TREK безопасности” - победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, получивший финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".