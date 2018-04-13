Самый сильный тоболяк провел зарядку для студентов

vk.com/sporttobolsk

Более 70 студентов медицинского колледжа им. Володи Солдатова приняли участие в областной зарядке в Тобольске.

Массовое мероприятие прошло на площадке перед учебным заведением. Зарядку провел самый сильный человек Тобольска Александр Зинец. Мастер спорта по поуэрлифтингу и силовому экстриму вместе со студентами выполнил комплекс упражнений на все группы мыщц.

"От проведенной зарядки сам получил заряд бодрости и позитива. Ребята собрались спортивные, активные и приветливые. Охотно выполняли все предлагаемые упражнения. Ежедневная зарядка важна для правильного начала дня. Уделить 15 минут зарядке должен каждый", - отметил Александр Зинец.

Профилактическая акция "Областная зарядка" стартовала в 26 районах Тюменской области. Мероприятия будут проходить до 28 апреля.

Евгений Новоселов