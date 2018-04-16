В учебно-научной школе ТюмГУ открывается языковая сессия

фото Учебно-научной школы ТюмГУ ВКонтакте

Языковая сессия "Беспредельное будущее и границы человеческого" в новом формате открывается в учебно-научной школе ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1). Заявки принимают до 23 апреля.

Как сообщают организаторы, слушателей ожидают нестандартные формы обучения с использованием опыта высококлассного международного образования. Программа на английском, преподаватели - носители языка.

Обучающиеся проведут 11 дней в компании с кураторами. Организационная группа создаст условия для эффективного обучения и отличного настроения. Каждый получит возможность получить бонусы для поступления в Тюменский государственный университет. Заявку можно направлять по адресу.