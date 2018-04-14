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Студенты и работник Ишимского главпочтамта проверили свою грамотность

17:55 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Акция "Тотальный диктант". Фото Почты России

Шесть человек написали Тотальный диктант на площадке Главпочтамта города Ишима.

Как сообщает Тюменский филиал Почты России, проверить знания русского языка пришли студенты, люди среднего и предпенсионного возраста, также поучаствовал в мероприятии и почтовый сотрудник – оператор 1 класса производственного участка Ишимского отделения почтовой связи Надежда  Нагорнова.

Текст диктанта прочитала руководитель программы "Новости. Ишим" телекомпании "Ишим-ТВ" Лилия Табакова.

По мнению начальника Ишимского отделения почтовой связи Сергея Шмакова, участие в таком масштабном проекте позволяет каждому не только проверить уровень знаний русского языка, но и открыть для себя произведения современного российского автора. Сергей Шмаков подчеркнул, что ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" на площадке отделения почтовой связи в Ишиме прошла впервые.

Как сообщили организаторы, результаты Тотального диктанта участники смогут узнать после 18 апреля на сайте акции в личном кабинете в разделе "Узнать оценку". Церемония награждения и закрытия акции начнется в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова 26 апреля в 14 часов.

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Теги: Ишим , Тотальный диктант

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