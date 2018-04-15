Фильм Звягинцева получил гран-при "Восток-Запад. Золотая арка"

Фото "РИА Новости"

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка", а также получил приз за режиссуру, пишет РИА Новости.

Церемония награждения прошла в московском Центре оперного пения Галины Вишневской.

Приз за лучший сценарий поделили две картины — российская "Аритмия" Бориса Хлебникова и венгерская "О теле и душе" Ильдико Иньеди. Международное жюри также отметило фильмы "Ноябрь" Райнера Сарнета, "Поророка" Константина Попеску, "Тесноту" Кантемира Балагова и картину "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.

Премию за вклад в кинематограф получил классик польского кино, режиссер Кшиштоф Занусси. Также специальный приз "Звезда Евразии" вручили сербской актрисе Миряне Каранович — звезде фильмов режиссера Эмира Кустурицы.

Премия присуждается впервые кинематографистам стран Восточной Европы и Западной Азии.