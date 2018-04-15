Юргинским аграриям напомнили о пожарной безопасности

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Встреча с сельхозпроизводителями Юргинского района состоялась в преддверии весенне-полевых полевых работ. На ней обсуждались острые вопросы, которые стоят перед аграриями.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому району Алексей Гомулин напомнил о правилах пожарной безопасности. Особое внимание он уделил недопущению загораниям сухой травы, которые происходят каждую весну и несут большую опасность.

Напомнил представитель МЧС и о скором введении особого противопожарного режима, строго запрещающего сжигание сухой травы и мусора. Кроме того, он рассказал о пожарной безопасности непосредственно при выполнении весенне-полевых работ, чтобы предотвратить и исключить вероятность возгораний и других ЧС, а также соблюдении всех необходимых требований техники безопасности.

Предложено также создать на каждом сельхозпредприятии добровольные пожарные дружины, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.