Площадь пожаров в лесах Сибири возросла втрое

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24 лесных пожара действует на территории трех регионов Сибирского федерального округа.

По данным на 15 апреля зафиксировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади 749 га в Забайкальском крае, один пожар на площади 15 га в Республике Алтай и три пожара на площади 15 га в Бурятии. Таким образом, общая площадь лесов, объятых пламенем, выросла за сутки в 3,1 раза, пишет Интерфакс.

14 апреля в Сибири было зафиксировано семь лесных пожаров: шесть в Забайкальском крае на площади 243 га и один пожар на площади 3 га в Бурятии.

Пожароопасный сезон открыт в 23 районах Забайкальского края, одном лесничестве в Хакасии, 11 лесничествах в Бурятии, а также в Алтайском крае.